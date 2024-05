Inchiesta Monte Nuovo: Il rettore di Sassari Mariotti "vado avanti"

Mariotti appare visibilmente provato, con le lacrime agli occhi mentre si rivolge ai presenti: "Il momento è difficilissimo. Nella mia vita mai ho approfittato di nessuna posizione. Su questa inchiesta, a oggi non ho ricevuto ancora nessuna notifica, nessun atto, da parte della magistratura. Non so di cosa sono accusato, se non dalla stampa." In un momento di grande emozione, si ferma, piange, e dedica un pensiero alla madre. Nonostante tutto, Mariotti è determinato a proseguire. "Gli avvocati, gli amici, mi hanno dato dei consigli, ma io ho voluto avere dei riscontri con i partiti e con le liste civiche. Con responsabilità e con il cuore a pezzi proverò ad andare avanti con la candidatura." Gli applausi e gli abbracci dei presenti sottolineano la solidarietà e il sostegno per un uomo che si trova ad affrontare una delle sfide più difficili della sua vita, non solo personale ma anche politica. La decisione di non ritirarsi, nonostante le gravi accuse, riflette una volontà di ferro, ma pone anche interrogativi profondi sulla trasparenza e sull'integrità del processo elettorale. Mentre l'inchiesta "Monte Nuovo" continua a svilupparsi, la vicenda di Gavino Mariotti resta un punto focale nel panorama politico sardo. La sua determinazione a proseguire, nonostante tutto, sarà sicuramente un tema caldo nelle settimane che precedono le elezioni. In gioco, oltre alla sua reputazione personale, c'è la fiducia dei cittadini verso le istituzioni e la giustizia.

