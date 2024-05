Alghero apre i suoi monumenti: 31 siti, 7 itinerari e 1500 volontari

Numerosi anche gli eventi collaterali: presso il Teatro Civico, durante gli orari di visita, in scena l'“Evocazione” storica in abiti dell’Ottocento a cura dell’Associazione Compagnia di Teatro e Danza; Sabato 18 a partire dalle 18.30: “Fino a Leggermi Matto Teen” - Anteprima del festival letterario Fino a Leggermi Matto, a cura di le Ragazze Terribili e Spazio T Progetto “Ad Alta Voce”, performance letteraria realizzata con il sostegno del CePELL - centro per il libro e la lettura. In Torre San Giovanni, Largo San Francesco, libera fruizione del gioco “phygital” Digital Canvas, mentre presso la storica sede Musicale della Banda Dalerci ci sarà invece la possibilità di assistere alle prove della banda durante gli orari delle visite. Domus de Janas Cuguttu: Sabato 18 ore 19:00 "Note de Janas" concerto della scuola media Maria Carta. Durante la manifestazione l’Associazione Volontari Pensiero Felice Onlus è a disposizione per accompagnare le persone con disabilità per la visita ai monumenti accessibili nelle giornate di sabato e domenica.





Per prenotare il servizio di accompagnamento contattare l’Associazione al numero +39 339 384 2790. Orari: sabato dalle 15.00 alle 20.00 e domenica dalle 10.00 alle 13.00. Alghero Monumenti Aperti è organizzato dall'associazione Imago Mundi che coordina la manifestazione a livello regionale, dalla Fondazione Alghero con l'Amministrazione comunale, la partecipazione del mondo scolastico locale e di numerose associazioni e volontari. Per scoprire tutti i siti ed avere maggiori informazioni sulla manifestazione e sui monumenti di Alghero è possibile consultare il sito di Alghero Turismo https://bit.ly/MA_Alghero_2024 e www.monumentiaperti.com. Hashtag ufficiali della manifestazione: #MonumentiAperti2024 #spaziperisogni.

Sabato 18 e domenica 19 maggio si rinnova il tradizionale appuntamento con Monumenti Aperti ad Alghero (dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20). Tutto pronto in Riviera del Corallo con un lungo weekend per sognare. 31 i siti aperti e visitabili con 7 itinerari e circa 1500 volontari coinvolti. Tra le novità assolute l'ingresso nel circuito dell'ex Hotel Esit di Piazza Sulis, oggi sede dell'Istituto d'Istruzione Superiore Alberghiero, più quattro nuovi itinerari: uno sui luoghi del bombardamento, con le visite guidate a cura del Circolo Filatelico, numismatico del modellismo e collezionismo algherese e del Liceo Scientifico “E. Fermi"; uno sulla Città Antica: dal Forte della Maddalena a piazza Duomo Visite guidate a cura del Comitato Centro Storico Alguer Vella e dell’Istituto Comprensivo 2 - Scuola Media Grazia Deledda; un percorso dei Murales realizzati nel quartiere della Pietraia - sede della Consulta Giovani e la mostra fotografica con la storia del quartiere di Sant'Agostino, a cura del CCN Sant’Agostino, del Comitato AREA Sant’Agostino e dell’Associazione Luci nel Territorio.