Seminario “Tutelare ed educare minori e genitori al web” a Olmedo

Questo è il primo evento che la Cooperativa TUTTINSIEME, parte integrante del tessuto sociale e lavorativo del Comune di Olmedo, organizza per festeggiare i suoi 30 anni di attività. Dalla sua costituzione, nel novembre 1994, la Cooperativa ha sempre lavorato al fianco dei più deboli, anche durante i periodi più bui come il periodo pandemico, dove non ha mai sospeso il servizio di Assistenza Domiciliare e non ha fatto mai mancare il proprio supporto e vicinanza, in particolare modo agli anziani del paese, troppo spesso dimenticati. La Cooperativa ringrazia fin d’ora tutti coloro che vorranno partecipare al Seminario, che tratterà un tema attuale e rilevante sia per i giovani ma soprattutto per genitori e tutti gli educatori in genere, sia essi insegnanti, educatori professionali, allenatori o catechisti. L’evento è patrocinato dal Comune di Olmedo.

La Cooperativa TUTTINSIEME, il giorno 16 maggio alle ore 16:00 presso l’Auditorium Comunale di Olmedo in Largo Colombo, terrà il Seminario “Tutelare ed educare minori e genitori al web” con gli interventi di Margherita Casula funzionario pedagogico del CPA, Marco Ledda giornalista, Vittorio Campus Avvocato penalista minorile e il funzionario della Polizia Postale Michele Delogu. Vista l’esperienza sul campo educativo della Cooperativa TUTTINSIEME, i temi che verranno trattati in questo convegno sui pericoli del web serviranno per un’informativa più specifica sulle eventuali conseguenze di cui spesso non si è a conoscenza, prendendo con leggerezza comportamenti che potrebbero trasformarsi in veri e propri reati. In particolare, le problematiche che negli ultimi anni si sono riscontrate esser causa dell’utilizzo inconsapevole del web, e soprattutto le eventuali conseguenze sul: Cyberbullismo, minacce sui social, divulgazione video con liti, revenge porn, furto identità digitali con creazione di profili falsi.