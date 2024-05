Orosei: Sequestrati 20 Kg di marijuana durante un'operazione di polizia

I controlli, disposti dal Questore di Nuoro, Alfonso Polverino, hanno visto la collaborazione di diverse unità. Coinvolti anche gli Agenti del Comune di Siniscola, la Squadra Mobile, insieme all'Unità del Reparto Cinofili della Polizia di Stato e della Penitenziaria. La scoperta della droga rappresenta un duro colpo per il traffico illecito nella zona. I bidoni, nascosti in un luogo impervio e difficilmente accessibile, erano studiati per eludere i controlli. Tuttavia, grazie alla precisione e all'accuratezza delle operazioni, gli agenti sono riusciti a individuare e sequestrare l'ingente quantitativo di marijuana. Un'operazione che mette in luce l'efficacia delle forze dell'ordine nel contrastare il traffico di stupefacenti.





Il ritrovamento del bilancino e del materiale per il taglio sottolinea l'intenzione di immettere sul mercato locale la droga, con gravi rischi per la salute pubblica e la sicurezza della comunità. Il Questore Polverino ha espresso soddisfazione per l'operazione condotta, ringraziando tutte le unità coinvolte per la professionalità dimostrata. "Questa operazione è il risultato di un lavoro di squadra e di un impegno costante nella lotta contro il crimine organizzato," ha dichiarato Polverino. "Continueremo a vigilare e a contrastare ogni attività illecita che minacci la sicurezza dei cittadini." Il sequestro dei 20 kg di marijuana è un segnale forte che le forze dell'ordine sono vigili e determinate a combattere il traffico di droga. Le indagini proseguono per identificare i responsabili e smantellare l'intera rete di spaccio, nella speranza di prevenire ulteriori attività criminali nella regione.

