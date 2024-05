Sarroch: Sequestrate 209 piante di canapa, arrestato il proprietario

La perquisizione ha rivelato un'operazione di coltivazione su larga scala. All'interno di uno dei fabbricati sono state trovate tre stanze attrezzate con impianti di illuminazione, aerazione, climatizzazione e umidificazione, tutte predisposte per la coltivazione della cannabis. In due delle stanze, i forestali hanno scoperto piante di cannabis in vasi, pronte per la raccolta. Ma la sorpresa più grande è venuta da un vano interrato, accessibile tramite una botola, dove infiorescenze di canapa indiana erano in fase di essiccazione. Attrezzature per la pesatura e il confezionamento della sostanza stupefacente erano ben in vista. Il totale delle piante rinvenute ammonta a 209, tutte in vaso. I narcotest eseguiti dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica hanno confermato la presenza di derivati della canapa indiana. Il proprietario, con precedenti specifici, è stato immediatamente arrestato in flagranza di reato per coltivazione e detenzione illecite di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio. È stato posto agli arresti domiciliari.





Il 13 maggio 2024, il Giudice del Tribunale di Cagliari ha convalidato l’arresto, come richiesto dal P.M., applicando la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Sarroch. Il presunto responsabile affronterà il processo con rito direttissimo. Un'operazione esemplare, quella del Corpo Forestale, che ha messo a nudo un sofisticato sistema di coltivazione e spaccio di cannabis, sottolineando ancora una volta l’importanza di controlli serrati e di un’azione decisa contro l'illegalità.

Blitz imponente a Sarroch, dove il Corpo Forestale ha messo a segno un’operazione incisiva, culminata con il sequestro di 209 piante di canapa e l’arresto del proprietario. Il 12 maggio, la Stazione Forestale di Pula e il Nucleo investigativo dell’Ispettorato di Cagliari hanno condotto un'operazione in località Spagnolu, approfondendo i controlli su un fondo edificato. Fin dall'esterno dell'area recintata, il tipico odore di marijuana ha sollevato sospetti, confermati dalla vista di alcune piante di cannabis dietro uno dei fabbricati.