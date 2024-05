Tragedia sfiorata a Cagliari: Cede il braccio di una gru e si schianta su un palazzo in costruzione

La tragedia è stata sfiorata: fortunatamente, non si registrano feriti né danni particolari. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10, quando alcuni operai stavano smontando la gru utilizzando un'altra. È stato durante queste operazioni che uno dei bracci ha ceduto, poggiandosi pericolosamente su un balcone. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale, che sono arrivati sul posto per mettere in sicurezza l'area e scongiurare ulteriori rischi.





La prontezza e la professionalità dei soccorritori hanno evitato che l'incidente si trasformasse in una tragedia. Il cantiere è stato temporaneamente chiuso e le autorità stanno indagando sulle cause del cedimento. In attesa dei risultati, l'episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza nei cantieri edili, sottolineando l'importanza di rigorosi controlli e misure preventive per evitare simili incidenti in futuro.

