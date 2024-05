Incontro sulla legalità: I Carabinieri di Abbasanta educano i giovani del Liceo Scientifico di Ghilarza

Gli ufficiali e i militari relatori hanno trattato tematiche di grande interesse istituzionale, focalizzandosi sui pericoli ai quali sono esposti i giovani al giorno d’oggi. Gli studenti, curiosi e attenti, hanno posto numerose domande, dimostrando un vivo interesse per la capillare dislocazione dei presidi dei Carabinieri sul territorio provinciale e il funzionamento delle stazioni locali. La giornata è poi proseguita con una visita al reparto speciale dei Carabinieri Cacciatori di Sardegna, un'unità ad alta valenza operativa dell’Arma, specializzata nella ricerca di latitanti anche nelle aree più impervie, grazie all’ausilio di elicotteri. Uno dei momenti più attesi dagli studenti è stata la dimostrazione dei materiali e degli assetti specialistici utilizzati nelle operazioni di ricerca e nelle battute, tra cui le unità cinofile antidroga e antiesplosivo.





Nei vasti spazi aperti e nelle aree addestrative della caserma, i Carabinieri hanno eseguito delle dimostrazioni sull’impiego degli automezzi e degli apparati tecnologici utilizzati per il controllo del territorio e le indagini. Tra questi, i robot semoventi degli artificieri per la bonifica di ordigni esplosivi, droni a pilotaggio remoto, auto e moto equipaggiate con i più moderni dispositivi informatici e di geolocalizzazione per garantire un intervento sicuro e rapido in caso di emergenza, attivabile tramite il numero unico di emergenza 112. L'incontro è stato un'importante occasione per sensibilizzare i giovani alla cultura della legalità e far conoscere loro il ruolo cruciale che l’Arma dei Carabinieri svolge nella società. Gli studenti hanno potuto apprezzare da vicino la professionalità e la dedizione dei militari, comprendendo meglio le complesse dinamiche della sicurezza pubblica e l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per la costruzione di una società più sicura e giusta.

Nell’ambito dei contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità, ieri 14 maggio 2024, presso la sede dello Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori Sardegna” di Abbasanta (OR), la Compagnia Carabinieri di Ghilarza ha organizzato un incontro con gli insegnanti e gli studenti delle classi 4^ e 5^ del Liceo Scientifico “Mariano IV” di Ghilarza (OR). L'incontro ha coinvolto circa 80 studenti, ai quali è stata presentata l'Arma dei Carabinieri attraverso un video istituzionale divulgativo. Il video ha illustrato la storia bicentenaria dell'Arma, i suoi reparti, i settori operativi di intervento e le missioni istituzionali sia in Italia che all’estero.