Commemorazioni ad Alghero: Il 17 Maggio alle ore 10 si ricorderanno le vittime dei bombardamenti del 1943

La città si prepara a ricordare, con solennità e rispetto, le vittime del mitragliamento del 14 maggio e del bombardamento su Alghero de “La Nit de Sant Pasqual”. La cerimonia avrà luogo venerdì 17 maggio alle ore 10, con la deposizione delle corone di fiori presso le targhe commemorative in Piazza Caduti Civili di Guerra “17 de maig de 1943” ed in Scalo Tarantiello. Un atto dovuto, un momento di riflessione collettiva che chiama a raccolta tutta la cittadinanza per non dimenticare il sacrificio di chi perse la vita in quei giorni di terrore. La città di Alghero, colpita duramente durante la Seconda Guerra Mondiale, si stringe in un abbraccio simbolico per rendere onore alla memoria dei suoi caduti.





La presenza delle autorità civili e militari, nonché dei cittadini, testimonierà ancora una volta l'importanza di mantenere vivo il ricordo di questi episodi dolorosi della nostra storia. Le commemorazioni del 17 maggio non sono solo un atto formale, ma un richiamo alla coscienza collettiva, un monito affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Le corone di fiori che verranno deposte rappresentano un simbolo di rispetto e di memoria, affinché le nuove generazioni conoscano e comprendano il passato per costruire un futuro di pace.





La cerimonia sarà un'occasione per riflettere sulla devastazione che la guerra porta con sé e sull'importanza di coltivare la pace e la solidarietà tra i popoli. Un impegno che Alghero rinnova ogni anno, nel ricordo delle sue vittime innocenti.

In occasione delle commemorazioni previste in ricordo delle vittime dei mitragliamenti e bombardamenti del 14 e 17 maggio 1943, l'Amministrazione Comunale di Alghero rende omaggio ai civili caduti durante questi tragici eventi, accaduti 81 anni fa.