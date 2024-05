Aggressione all’assistente sociale di Mores: il consiglio regionale dell’ordine esprime solidarietà alla collega

Nel caso specifico, la brutale aggressione subita dall’assistente sociale è certamente originata da una condizione di fragilità personale di una cittadina, che nulla ha a che vedere con l’operato del servizio sociale comunale e che semmai chiama in causa i servizi sanitari. I commenti espressi sui social, di giudizio nei confronti della cittadina o sull’operato dei servizi, nella totale mancanza di elementi conoscitivi, non fa bene a nessuno. Appare doveroso, piuttosto, un richiamo alla tutela dei professionisti e al rispetto delle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. “Sono rischi spesso sottovalutati, anche inconsapevolmente. Proprio in ragione della specificità delle nostre funzioni – continua la Presidente – è necessario che ogni datore di lavoro, pubblico o privato, adotti tutte le misure necessarie a garantire ai propri dipendenti di lavorare in sicurezza, attraverso specifici protocolli per prevenire atti di violenza contro gli operatori sociali”.

Il consiglio regionale dell’ordine degli assistenti sociali esprime solidarietà alla collega aggredita lunedì mattina a Mores, sul luogo di lavoro, durante l’esercizio delle sue funzioni. “Siamo consapevoli di lavorare con cittadini in condizioni di fragilità e bisogno – dichiara la presidente Milena Piazza – ma in nessun caso è possibile tollerare minacce e violenze che hanno conseguenze rilevanti per i professionisti, anche sul lungo periodo”.