Primavera in riviera: Un evento imperdibile al Lido San Giovanni

I più piccoli potranno divertirsi con giochi e attività su misura, mentre gli adulti avranno a disposizione diverse opzioni di intrattenimento e sport. La presenza di campi sportivi, organizzati dall’associazione sportiva BDL Sport Promoter, offrirà l'opportunità di partecipare attivamente a diverse discipline. Gli amanti della buona cucina troveranno pane per i loro denti presso gli stand gastronomici. Le prelibatezze locali, dalle specialità di pesce fresco ai dolci tradizionali, soddisferanno ogni palato, rendendo l'esperienza culinaria una parte fondamentale dell'evento. Il cuore pulsante dell'evento è l'entusiasmo dei giovani. La Consulta Giovani di Alghero avrà un ruolo centrale, con una parte del ricavato che sarà devoluto alle loro iniziative di volontariato. Questo coinvolgimento attivo contribuirà a rendere l'evento autentico e significativo, promuovendo l'integrazione e la partecipazione della gioventù locale.





"Primavera in Riviera" è molto più di un semplice evento; è un'opportunità per promuovere le attività locali e mettere in luce i benefici che queste apportano alla comunità. La città di Alghero, con il suo fascino storico e le sue bellezze naturali, offre il contesto ideale per una manifestazione che mira a unire divertimento e valorizzazione del territorio. Durante la seconda giornata, verrà premiato come miglior sportivo algherese dell’anno il giovane pugile Marcello Manca, riconoscendone i successi e i meriti sportivi. La Primavera in Riviera è un appuntamento da non perdere, un'occasione per celebrare l'arrivo della bella stagione in uno dei luoghi più suggestivi della Sardegna. Che siate appassionati di sport, amanti della musica o buongustai, troverete qualcosa che fa per voi in questa due giorni di festa e intrattenimento. Per ulteriori informazioni e dettagli sull'evento, visitate la pagina Primavera in Riviera. Vi aspettiamo al Lido San Giovanni per vivere insieme un'esperienza indimenticabile!

Il 18 e 19 maggio, la pittoresca passeggiata di Alghero si prepara ad accogliere Primavera in Riviera, un evento imperdibile per chi ama lo sport, l'intrattenimento e le delizie gastronomiche. Organizzato dall'Associazione Giovani in Scena, in collaborazione con il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, questa manifestazione promette di essere un'esperienza indimenticabile. Il Lido San Giovanni si trasformerà in un palcoscenico vivace e coinvolgente per due giorni, ospitando artisti locali, talenti emergenti e ospiti internazionali. La programmazione musicale e gli spettacoli variati garantiranno un intrattenimento continuo per i partecipanti. L'evento è pensato per tutte le età.