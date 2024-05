Europe School Contest: gli studenti sardi in gara sui temi fondamentali dell'Unione Europea

La competizione ha coinvolto i ragazzi del Liceo Classico De Castro di Oristano, dell'Istituto Tecnico Economico Pietro Martini di Cagliari, dell'Istituto Superiore F.lli Costa Azara di Sorgono e, appunto, del Liceo Classico D. A. Azuni di Sassari. Le squadre si sono sfidate in un avvincente quiz sui temi fondamentali dell'Unione Europea e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Premio in palio un buono in denaro da spendere in prodotti culturali. Il Liceo Classico D. A. Azuni di Sassari è stato premiato con un buono premio di 1000 euro in prodotti culturali.





Al secondo posto si è classificato l'Istituto Tecnico Economico Pietro Martini di Cagliari, che ha ricevuto un buono di 400 euro. Al terzo posto, l'Istituto Superiore F.lli Costa Azara di Sorgono con un premio di 300 euro, mentre il Liceo Classico De Castro di Oristano ha ottenuto il quarto posto, ricevendo anch'esso un buono di 300 euro. In conclusione del contest, l'intervento di Francesca Raimondi, Senior Programme Manager della DG REGIO della Commissione Europea, che ha sottolineato l’importanza della conoscenza e della partecipazione giovanile nei processi europei.

Il Liceo Classico D. A. Azuni di Sassari ha vinto la finale dello Europe School Contest, evento organizzato dall’Autorità di Gestione del FESR Sardegna - Centro Regionale di Programmazione nell’ambito della Festa dell’Europa. L’evento finale, che si è svolto a Cagliari negli spazi della ex Manifattura Tabacchi, ha visto la partecipazione di oltre 250 persone. Il contest ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento e confronto e ha testimoniato l’impegno e la preparazione degli studenti sardi su questioni di grande rilevanza per il futuro dell'Europa.