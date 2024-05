Ad Iglesias la Giornata nazionale della Biodiversità di interesse Agricolo e Alimentare si anima con il protagonismo degli studenti e delle studentesse

Il 17 maggio, al mattino, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, all’interno del Giardino della chiesa altomedievale del Salvatore di Iglesias, sarà curato un percorso che vedrà la partecipazione come animatori degli alunni e delle alunne di cinque classi dell’Istituto comprensivo C. Nivola (2^C, 2^D, 3^A, 5^A di Serra Perdosa e 3^E di via Tenente Cacciarru) che sono stati quest’anno contadini delle agrobiodiversità e dei miscugli di grano partecipando ai laboratori organizzati all’interno del progetto “Prendersi cura della rete della vita” a cura della rete I Giardini della Biodiversità. Il percorso prevede inoltre l’ esposizione delle collezione di agro-biodiversità della Sardegna a cura di Agris Sardegna, la visione di filmati dei piatti delle agro biodiversità del territorio a cura dei Comitati biodiversità e di Laore Sardegna, momenti formativi rivolti ai genitori e agli studenti sull’ importanza del consumo di prodotti agrobiodiversi e consigli e per una sana alimentazione a cura di S.C. Igiene degli Alimenti ASL Sulcis-Iglesiente, la presentazione dell’itinerario delle Agro-Biodiversità del territorio legate al cammino minerario di Santa Barbara a cura di Laore Sardegna e Fondazione Cammino minerario di Santa Barbara, l’esposizione di agro-biodiversità del territorio a cura dei comitati Biodiversità e degli agricoltori allevatori custodi del territorio. Sono previsti percorsi guidati per le classi prime del plesso di Villaggio Operaio I.C. Eleonora D’Arborea, la classe prima D della scuola secondaria di primo grado di via Isonzo I.C. Pietro Allori, la classe prima A della scuola secondaria di primo grado di Serra Perdosa I.C. Costantino Nivola e la classe terza A del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto Baudi di Vesme.





Dopo un buffet caratterizzato dai prodotti agrobiodiversi del territorio, nel pomeriggio è previsto il 7° incontro di animazione della Comunità di tutela e del cibo della Sardegna sud-occidentale presso l’aula magna dell’Istituto Minerario di Iglesias. Un convegno che vede, dopo i saluti istituzionali, la presentazione di quello che è il percorso partecipato di costituzione della Comunità di Tutela e del cibo e di alcuni strumenti elaborati in questi primi incontri: la carta della comunità, la mappa dei portatori di interesse e il piano di attività della comunità e alcune esperienze significative che si stanno compiendo di valorizzazione delle agrobiodiversità del territorio. Lo stato nutrizionale della popolazione del Sulcis Iglesiente e l’importanza di una sana alimentazione saranno presentati dalla direttrice S.c. Igiene degli Alimenti ASL Sulcis Iglesiente Alla fine della serata sarà presente in collegamento e interverrà sul tema “Agricoltura, Cibo, Biodiversità, Salute” Salvatore Ceccarelli, genetista di fama internazionale.

All’interno dell'attività di animazione per la costituzione della Comunità di Tutela e del cibo della Sardegna Sud occidentale (ai sensi della L.R. 7 agosto 2014, n.16 e della legge 1° dicembre 2015, n. 194) si sta organizzando ad Iglesias la Giornata nazionale della Biodiversità di interesse Agricolo e Alimentare per il 17 maggio 2024. Si tratta di una tappa significativa nel percorso che il territorio sta compiendo per costituire la prima Comunità di Tutela e del Cibo in Sardegna con l’impegno concreto, motivato e convinto di tanti protagonisti: il comune di Carloforte, capofila del comitato promotore, le amministrazioni comunali del territorio di riferimento, comitati e associazioni che si occupano di agro-biodiversità, agricoltori e allevatori custodi e l'Agenzia Laore Sardegna per il supporto alle attività di animazione territoriale.