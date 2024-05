Camion contro un palo a Donigala Fenugheddu: Distrutta parte di un'abitazione

Il mezzo, oltre a danneggiare gravemente un palo segnaletico adiacente, ha distrutto gran parte dello stabile dell'abitazione. Per il malcapitato autista e i passanti, solo un grande spavento e una scena di caos. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e avviare le operazioni di ripristino.

Ieri pomeriggio, a Donigala Fenugheddu, un camion ha urtato violentemente lo spigolo di un'abitazione all'incrocio tra Via Eugenio Sanna e Via Santa Maria Bambina. L'autista, per fortuna, è stato prontamente soccorso e non ha necessitato di cure mediche.