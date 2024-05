Cagliari: Falciato da un'auto in viale Monastir - 55enne in rianimazione





Erano poco prima delle 5 del mattino quando un'auto, condotta da un giovane, lo ha falciato. Tempestivo, come sempre, l'intervento del personale del 118. I soccorritori hanno trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale, dove ora si trova in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la Polizia Locale per eseguire i rilievi stradali.

Un incidente drammatico ha scosso le prime ore di domenica a Cagliari. Ivo Puddu, 55 anni, residente a Elmas, giace ora nel Reparto di Rianimazione dell'Ospedale Brotzu in stato di coma. L'uomo è stato investito in Viale Monastir, poco prima di Via del Fangario, all'alba. Inizialmente sembrava che Puddu fosse in monopattino, ma ulteriori indagini hanno rivelato che si trovava a piedi.