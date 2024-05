Pesca del tonno record a Bosa: Pescatori festeggiano il trionfo

L'ordinanza Numero 9 del 23 ottobre 2020 disciplina le fasi di sbarco, trasbordo e tutte le attività connesse al prelievo di pesce spada e tonno. Tra le regole, predomina la comunicazione alla Sala Operativa almeno quattro ore prima dell'ingresso in porto. Inoltre, si è obbligati a comunicare le zone in cui sono state effettuate le catture e il quantitativo delle specie pescate. Il ritorno del peschereccio con il tonno record ha suscitato grande entusiasmo e soddisfazione tra i pescatori di Bosa, confermando il porto come un punto di riferimento per la pesca sportiva e commerciale nell'isola.

Bosa festeggia un record di pescatori senza precedenti nell'isola. Un peschereccio ha fatto rientro in porto con un tonno del peso record di 231 kg. Ad attenderlo il personale della Guardia Costiera, per la verifica degli adempimenti legati alla cattura della specie.