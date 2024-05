Allarme per la sanità in Sardegna: Rischio commissariamento segnalato dal Mef

Peggio ancora, da due anni la Regione non dispone dei bilanci di nessuna delle Aziende sanitarie locali (Asl), un mancato adempimento che ha destato particolare preoccupazione nel Ministero dell'Economia e delle Finanze. "Non solo da anni la Regione non invia i dati sul sistema sanitario sardo ad Agenas, ma oggi nell'interlocuzione con il ministero dell'Economia e delle Finanze è emerso che da due anni non abbiamo la disponibilità dei bilanci di nessuna delle Asl, un profilo grave, sottolineato con forza dal ministero," ha dichiarato la Presidente Todde ai giornalisti al termine del vertice. La mancanza di trasparenza e di controllo sui bilanci ha portato il Mef a considerare un'azione drastica: il commissariamento della sanità sarda. Questa misura estrema viene contemplata come possibile soluzione per riportare ordine in un settore critico che sta mostrando segni evidenti di disfunzione e di crisi.





La Presidente Todde ha espresso preoccupazione per l'eredità di una situazione così difficile e ha sottolineato l'impegno del suo governo nel cercare di affrontare queste sfide. "Abbiamo cercato di capire come affrontare la situazione disastrosa che stiamo ereditando," ha spiegato Todde, "non soltanto legata alla mancata presentazione dei bilanci di tutte le Asl sarde, che ci mette chiaramente in una situazione di fragilità nei confronti del Mef e del Governo, ma soprattutto anche per cercare di capire come dare delle risposte ai tanti cittadini che in questo momento le chiedono." Il dibattito sulle dichiarazioni programmatiche previsto per il pomeriggio in Consiglio regionale si annuncia quindi carico di tensione, con la sanità sarda al centro delle preoccupazioni e della discussione politica. La Regione si trova a un bivio cruciale, dove le decisioni prese nei prossimi giorni potrebbero determinare il futuro del sistema sanitario sardo.

La situazione della sanità in Sardegna si sta complicando ulteriormente, tanto da spingere il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) a sollevare la possibilità di un commissariamento. La Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha condiviso dettagli allarmanti sulla gestione della sanità regionale in una riunione con i suoi alleati politici, tenutasi alla vigilia di un importante dibattito in Consiglio regionale. Durante il vertice, la Presidente Todde ha rivelato che da anni la Regione non ha inviato ad Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, i dati essenziali sul sistema sanitario sardo.