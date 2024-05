Principio d'incendio al Ristorante Miramare ad Alghero

Non si segnalano feriti, ma le squadre sono al lavoro per determinare l'origine delle fiamme e valutare i danni subiti dalla struttura. Le operazioni di spegnimento e di verifica sono in corso. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena saranno disponibili nuove informazioni.

Questa mattina il Ristorante Miramare, situato vicino al cinema di Alghero, è stato teatro di un principio di incendio. Le cause dell'evento sono attualmente ignote. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul posto, coadiuvati dalla Polizia Locale e dalla Guardia di Finanza, per gestire l'emergenza e garantire la sicurezza dell'area.