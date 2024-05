Sarroch si trasforma: magia e mistero con la "Fiera dei maghi"

L'attore, ospite d'onore, salirà sul palco di piazza Hogsmade, ribattezzata per l'occasione, per un incontro interattivo che permetterà ai fan di avvicinarsi al loro idolo in un ambiente familiare e magico. L'opportunità di un "Meet&Greet", con selfie e autografi, è solo la ciliegina sulla torta di un programma ricco e variegato. L'inventiva degli organizzatori trasforma la villa padronale in un vero e proprio borgo magico, dove stand a tema, giochi e cosplay creano un'atmosfera da vera saga potteriana. Dalle lezioni di pozioni al picnic stregato, ogni angolo di Villa Siotto offre un'esperienza immersiva nel mondo della magia e del mistero. Particolarmente incantevole è il viaggio verso la villa, effettuato ogni venti minuti da un trenino guidato da un "macchinista mago".





La partecipazione attiva dei cittadini e dei commercianti di Sarroch, che decorano case e vetrine per l'occasione, conferisce alla giornata un'aura di festa collettiva, sottolineando l'unicità dell'evento. Non mancano le novità, come la Meta Escape Room che immerge i partecipanti nel cuore di Hogwarts, e l'opportunità di imparare a preparare la Burro Birra, bevanda tipica delle saghe del maghetto. La visita si arricchisce anche grazie a sorprese speciali, come l'arrivo di Luigi Bullita, regista e mente creativa dietro Angiu's House, che porterà un tocco di magia extra. Il Comune di Sarroch, sostenendo l'iniziativa di Valentina Scanu di Potter Day Italia, dimostra una lungimiranza culturale degna di nota. Riconoscendo il valore di eventi che rivitalizzano e valorizzano i luoghi storici attraverso esperienze innovative, la "Fiera dei maghi" non è solo un appuntamento per appassionati, ma un vero e proprio asset culturale che anima e definisce il tessuto sociale e culturale della regione. In definitiva, Sarroch e la sua "Fiera dei maghi" incarnano quella magica capacità di trasformare l'eredità storica in un vivace palcoscenico contemporaneo, dimostrando che anche i luoghi più antichi possono diventare scenario di storie nuove e affascinanti.

Sarroch diventa teatro di una straordinaria evocazione del fantastico: "La Fiera dei maghi" attrae visitatori da ogni dove, trasformando la storica Villa Siotto in un crocevia di incantesimi e stregoneria questo 18 e 19 maggio. Un evento che, in un contesto di architetture d'epoca e verdi paesaggi, promette di far vivere a grandi e piccoli l'essenza stessa del fantasy. La sei edizioni dell'evento hanno sempre saputo sorprendere, ma quest'anno la presenza di Chris Rankin, il celebre Percy Weasley di Harry Potter, aggiunge un fascino particolare.