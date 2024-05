Attentato incendiario devasta il bar Antique Cafè ad Assemini

Gli allarmi sono stati subito attivati, richiamando sul posto gli interventi dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno trovato il bar avvolto dalle fiamme, con il fuoco che minacciava di estendersi ulteriormente. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per diverse ore, durante le quali i pompieri hanno lavorato con determinazione per contenere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Sebbene i danni materiali siano stati ingenti, per fortuna non si sono registrate vittime.





Parallelamente all'intervento dei vigili del fuoco, i carabinieri della Stazione di Assemini e del Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno avviato le indagini per far luce sull'accaduto. La raccolta delle prime testimonianze è stata immediata e si è proceduto al recupero dei filmati dalle telecamere di sicurezza presenti nella zona, nella speranza che possano fornire dettagli cruciali sull'identità e sulle azioni degli autori dell'attentato. Questo episodio rappresenta un grave attacco non solo ai danni del proprietario del bar e della sua attività, ma anche alla sicurezza e alla serenità dell'intera comunità di Assemini. Le forze dell'ordine sono ora impegnate in una caccia all'uomo per assicurare alla giustizia i responsabili di questo vile gesto, che ha scosso l'intera comunità nella quiete della notte.

Nel cuore della notte, un atto incendiario ha messo a ferro e fuoco il bar Antique Cafè in via Carmine ad Assemini, scuotendo la tranquillità della comunità locale. Le fiamme, sprigionatesi poco dopo le due di notte, hanno rapidamente avvolto la serranda dell'esercizio commerciale, alimentate da un liquido infiammabile deliberatamente versato sulla saracinesca da uno o più malintenzionati. La pronta reazione dei residenti, svegliati dal bagliore e dal fumo, è stata fondamentale per scongiurare conseguenze ancor più gravi.