I Carabinieri incontrano gli studenti di San Teodoro: un incontro all'insegna della sicurezza e della legalità

A tal proposito, è stato proiettato un video che riprende un intervento dei Carabinieri a seguito di un caso di violenza domestica, andato recentemente in onda su RAI. Inoltre, i militari hanno illustrato ai ragazzi le modalità di accesso all'Arma nei vari ruoli, proiettando un video istituzionale che mostra la composizione dei diversi reparti e le loro attività. Non sono mancati momenti di interazione con i ragazzi, che hanno potuto rivolgere domande ai Carabinieri e manifestare il loro interesse negli argomenti trattati. L'incontro si è concluso con la distribuzione di materiale informativo e con l'invito da parte dei Carabinieri a rivolgersi a loro per qualsiasi necessità o dubbio. L'iniziativa rientra nell'ampio impegno profuso dall'Arma dei Carabinieri per promuovere la cultura della legalità e della sicurezza tra i giovani, favorendo un dialogo costruttivo e un rapporto di fiducia con le nuove generazioni.

Presso il Teatro Comunale di San Teodoro, i Carabinieri della locale Tenenza hanno incontrato circa 80 studenti delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I Grado dell'Istituto Comprensivo Statale di San Teodoro. L'incontro, organizzato in collaborazione con l'istituto scolastico, è stato un'occasione preziosa per sensibilizzare i giovani su tematiche importanti come il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere e l'utilizzo sicuro di internet. I Carabinieri, attraverso un linguaggio semplice e diretto, hanno affrontato questi temi con i ragazzi, fornendo loro informazioni utili e consigli pratici per prevenire e contrastare tali fenomeni. Particolare attenzione è stata dedicata al tema della violenza di genere, con un focus sullo stalking e sui maltrattamenti in famiglia.