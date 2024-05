Magia e coltelli a Cagliari: L'Illusionista della 195 fallisce il trucco con la polizia

Trucchetti infantili, che tuttavia non hanno distolto gli agenti dal vero spettacolo: il suo strano nervosismo. Davanti a un pubblico così attento, il sipario della perquisizione si è alzato presto. L'auto dell'uomo nascondeva, oltre a un innocuo bastone lungo 70 centimetri, una vera e propria collezione di lame: un coltello da cucina lungo 40 centimetri e altri nove coltelli, di cui otto a serramanico.





Non proprio l'attrezzatura standard per un picnic domenicale. Alla richiesta di spiegazioni sul motivo di tale arsenale, il nostro artista della distrazione non ha fornito giustificazioni valide. Conclusione? Magia fallita: gli oggetti sono stati sequestrati e l'illusionista è stato denunciato per il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Pare che l'unico incantesimo che abbia davvero funzionato sia stato quello di far apparire la denuncia nella sua giornata. E questa, cari lettori, è l'unica vera magia che si è vista sulla Statale 195.

Nelle strade di Cagliari, ieri sera, si è consumato un atto di magia che non ha lasciato il pubblico incantato, ma piuttosto perplesso e decisamente allarmato. Un cinquantasettenne, mago improvvisato, ha tentato un'esibizione poco convincente quando è stato fermato dalla Polizia Stradale sulla Statale 195. Invece di conigli dal cilindro, l'uomo ha estratto un fazzoletto sporco dal calzino e, per non farsi mancare nulla, uno dall'orecchio.