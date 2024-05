Ennesimo giovane ciclista morto sulle strade: la cruda realtà che non smette di ripetersi

Meno di 17 anni, l'età dei sogni e delle speranze, spezzata brutalmente su una strada del Trentino da un furgone che non ha rispettato una precedenza. Matteo non è un nome isolato nella lista delle tragedie che riempiono le cronache quotidiane.





È l'ennesima vittima di una serie di eventi tragici che potrebbero essere evitati se solo ci fosse maggior rispetto per le regole della strada. A soli venti giorni dalla sua intervista in cui parlava dei sogni di una carriera ciclistica, oggi parliamo della sua fine prematura. Una fine che sottolinea una verità inquietante: le strade possono trasformarsi in trappole mortali. L'incidente non è solo una notizia di cronaca; è un monito, un campanello d'allarme che non può essere ignorato.





Di fronte a questa perdita, è facile puntare il dito verso lo Stato chiedendo norme più dure, ma la soluzione potrebbe iniziare da ognuno di noi. Prima ancora di trovare un nostro caro coinvolto, o peggio, di essere noi stessi a causare una tragedia, facciamo quello che spetta a noi. Rispettiamo le regole. Prestiamo attenzione. Un veicolo nelle mani sbagliate può diventare un'arma letale.





Non attendiamo un altro Matteo per capire che il cambiamento è necessario e che ogni azione al volante ha delle conseguenze. Oggi a Cagliari si è svolto un flash mob di bambini e genitori ha alzato la voce contro gli incidenti stradali; non lasciamo che sia solo un evento isolato. Facciamo sì che il rispetto per la vita diventi la norma, non l'eccezione.

L'Italia si sveglia ancora una volta al suono delle sirene, non quelle di festa, ma quelle dell'ambulanza che non sono riuscite a salvare una giovane promessa del ciclismo, Matteo Lorenzi.