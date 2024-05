Alghero si prepara per la 22ª Edizione di Monumenti Aperti





L'evento è coordinato dall'associazione Imago Mundi, in collaborazione con la Fondazione Alghero e l'Amministrazione Comunale, sottolineando l'importante ruolo del mondo scolastico locale nella conduzione delle visite. Questa mattina, una conferenza stampa ha dato il via ufficiale alla manifestazione. Alla presenza del sindaco Mario Conoci, dell'assessore alla Cultura Alessandro Cocco, e del presidente di Imago Mundi, Massimiliano Messina (in collegamento da remoto), sono stati delineati i dettagli dell'evento.





Anche rappresentanti della Fondazione Alghero, della Diocesi di Alghero-Bosa e delle numerose associazioni culturali e istituti scolastici coinvolti hanno partecipato alla conferenza, esprimendo entusiasmo e supporto per l'iniziativa. Per ulteriori dettagli sull'evento e sui monumenti di Alghero, è possibile visitare il sito di Alghero Turismo e il sito dedicato all'evento, monumentiaperti.com. I visitatori sono incoraggiati a condividere le loro esperienze sui social media utilizzando gli hashtag ufficiali #MonumentiAperti2024 e #spaziperisogni.

Il fine settimana del 18 e 19 maggio Alghero diventerà un palcoscenico a cielo aperto per la ventiduesima edizione di "Monumenti Aperti", l'evento annuale che celebra il patrimonio culturale della Riviera del Corallo. L'edizione di quest'anno, intitolata "Spazi per i Sogni", vedrà la partecipazione di circa 1500 volontari tra studenti, professori, e membri di associazioni locali. Durante il sabato e la domenica, 31 siti storici saranno accessibili al pubblico, offrendo 7 diversi itinerari guidati attraverso le meraviglie culturali di Alghero.