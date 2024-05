Operazione antidroga a Loculi: Arrestati un 38enne e un 81enne

I due uomini, sorpresi con le mani nel contenitore della marmellata – in questo caso un nascondiglio per la droga – sono stati inizialmente posti agli arresti domiciliari. Al termine del giudizio di convalida, l'anziano è stato liberato, mentre il più giovane è stato sottoposto a obbligo di dimora. L'indagine ha portato alla luce ulteriori complicazioni per i due uomini, dato che durante le perquisizioni sono emerse presunte irregolarità legate al porto illegale d'arma da fuoco. Tre fucili e 27 cartucce calibro 12 sono stati sequestrati per mancanza di autorizzazioni. Il caso rimane sotto l'attenzione delle autorità locali, poiché emergono questioni non solo legate allo spaccio di stupefacenti, ma anche alla gestione illegale di armamenti.

