Bitti: Un giorno speciale per l'educazione alla legalità

Il pubblico? Trecento scolari provenienti da Bitti, Lula e Orune, trasformati per un giorno in piccoli grandi studenti della legalità. Un’immersione nei temi scottanti del bullismo, del cyber-bullismo, dell’abuso di sostanze stupefacenti e alcol, e dei reati internet, guidati da chi questi problemi li affronta quotidianamente sul campo. E mentre le associazioni civili "Su Golostiu" e AVIS diffondevano rispetto e cultura, il Nucleo Cinofili ha regalato uno spettacolo con il pastore tedesco Black, cane antidroga, che ha scovato stupefacenti nascosti davanti agli occhi ammirati e un po' increduli dei bambini. Ma non finisce qui, perché anche il Nucleo Artificieri ha fatto la sua parte, dimostrando come un robot possa trovare ordigni in situazioni che altrimenti potrebbero costare caro agli umani.





Quando la teoria si sposa con la pratica, l'educazione passa dal dover essere alla realtà, con una carica di adrenalina che nessun libro potrebbe mai trasmettere. E i giovani di Bitti, Lula e Orune sono tornati a casa con qualcosa in più: una lezione di vita che, si spera, li aiuterà a crescere non solo in altezza, ma in consapevolezza e responsabilità. La giornata si è conclusa senza vittime, solo vincitori: la legalità, il rispetto, la sicurezza. E, naturalmente, trecento giovani pronti a diventare cittadini un po' più attenti e un po' più preparati. Sarebbe bello se ogni giorno di scuola fosse così, vero?

Nel verde campo sportivo della Bittese, a Bitti, si è svolta una giornata poco ordinaria, ma di quelle che lasciano il segno. Un evento che non si è limitato a riempire di gente il prato, ma ha saturato l'aria di una robusta dose di legalità. Organizzato dall’associazione "Akimus" e dalla Polisportiva Bittese, l'incontro ha visto protagonisti non solo i Carabinieri della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile, ma anche reparti speciali come il Nucleo Carabinieri Cinofili dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Abbasanta, oltre al Reparto Squadriglie e il Nucleo Artificieri di Nuoro.