Alghero: Rivoluzione al Caval Marì - Presentato il progetto di Maxinna Srls

La gara, indetta dal Comune di Alghero e seguita con l'occhio vigile dell'albo pretorio online, ha trovato il suo epilogo nella vittoria di Maxinna Srls, che ha superato gli altri contendenti con un punteggio di 92,42 su 100. La sfida era a tre, considerando la presenza di altri due concorrenti Cosir Srl e Andrea Porqueddu.





Il criterio di selezione, basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa, ha premiato le proposte di recupero, uso turistico, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica presentate da Maxinna, la cui offerta include un canone annuo di 20.000 euro per una durata di 33 anni. Nonostante l'aggiudicazione, l'efficacia del provvedimento resta sospesa, in attesa della verifica dei requisiti dichiarati da Maxinna Srls e della presentazione dell'asseverazione del piano economico finanziario, come sancito dalla normativa vigente.





La commissione ha operato con trasparenza, come attestato dai verbali accessibili pubblicamente, sottoscritti dai componenti della commissione giudicatrice. In tale contesto, il progetto di Maxinna emerge non solo come una promessa di rinascita per Caval Marì, ma anche come un simbolo di dinamismo e innovazione per l'intera comunità di Alghero. L'esito di questa operazione di gara, quindi, non segna solo un punto di svolta per l'immobile in questione ma avvia un dialogo costruttivo sulla futura direzione urbanistica e culturale della città, sottolineando l'importanza di un approccio equilibrato tra conservazione e innovazione.

Oggi nei locali del Quarter, alle 10:00, si è scritta una pagina significativa per il futuro di Caval Marì. Nel corso di una conferenza stampa attesa, da anni data l'importanza storica della struttura in oggetto, è stato svelato al pubblico e alla stampa il progetto di riqualificazione del storico sito sul lungomare di Alghero, aggiudicato alla Maxinna Srls.