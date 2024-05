Sospiro di sollievo nel sassarese: Bambino olandese ritrovato sano e salvo

Per due lunghe ore, mentre il paese trattenne il fiato, le ricerche si sono intensificate. Fortunatamente, la storia ha avuto un lieto fine quando i carabinieri della Compagnia di Sassari e i Vigili del fuoco lo hanno ritrovato sano e salvo. Il bambino, infreddolito e confuso ma altrimenti in buone condizioni, è stato prontamente affidato alle cure dei medici del 118. Dopo un controllo accurato che ha confermato la sua salute, il bambino è stato riconsegnato ai suoi genitori, mettendo fine a un incubo breve ma intenso per la famiglia e per la comunità che si era mobilitata per il suo ritrovamento.

Ieri sera, a Martis nel sassarese, un bambino olandese di 10 anni, in vacanza in Sardegna con la famiglia, è scomparso improvvisamente, scatenando momenti di apprensione e una ricerca febbrile che ha coinvolto l'intera comunità. Il piccolo, ospite di un b&b alla periferia del paese, è sfuggito all'attenzione dei genitori e, avventurandosi nel buio, è accidentalmente caduto in un fossato nei dintorni del centro abitato.