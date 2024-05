Falso allarme bomba al centro di Cagliari: Tensione alla sede Inps

Il vigilante non ha tardato a identificare una bomboletta spray dalla quale spuntava un filo inquietante. Senza esitazione, è scattato l'allarme. In pochi minuti, la zona è stata invasa dalla polizia con gli agenti della squadra volante che hanno celermente isolato l'area, erigendo transenne come barricata contro l'ignoto. Il traffico su viale Regina Margherita è stato interrotto, il personale dell'Inps evacuato e messo al sicuro in un baleno, mentre la tensione si dipanava nell'aria carica di interrogativi.





Gli artificieri della polizia di stato, con la loro competenza, hanno subito messo mano all'oggetto del sospetto, scoprendo ben presto la natura dell'insidia: un falso allarme. L'intento dietro a tale gesto sembrava chiaro: seminare il panico. La bomboletta, con il suo filo d'accompagnamento, era stata posizionata con l'unico scopo di imitare un ordigno esplosivo artigianale. La polizia ora si trova di fronte al compito di disvelare l'architetto di questa macabra messinscena. Le indagini sono in corso per tracciare le mani che hanno seminato il terrore davanti alla sede dell'Inps, in una città che per qualche ora ha trattenuto il fiato di fronte al pericolo di un'ombra invisibile.

Questa mattina, un brivido di paura ha attraversato il cuore pulsante di Cagliari, precisamente in viale Regina Margherita, dove sorge l'imperturbabile edificio dell'Inps. Erano poco prima delle 8 quando una guardia giurata, nel suo consueto giro di ispezione, si è imbattuta in una scena che avrebbe potuto scaturire dal copione di un film thriller: un oggetto insolito, sinistramente posizionato accanto all'ingresso.