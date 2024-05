Auto in fiamme sulla SP 44 nel sassarese: Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Fortunatamente, non si segnalano feriti, ma l'auto ha subito danni significativi. Le cause dell'incendio sono state identificate come accidentali. La Polizia locale è stata presente durante l'operazione per assistere nell'intervento e nella gestione del traffico, che ha subito lievi rallentamenti a causa dell'incidente. Le indagini sono in corso per comprendere più dettagliatamente le dinamiche dell'evento. L'efficacia e la rapidità dell'intervento dei Vigili del fuoco hanno evitato ulteriori conseguenze, limitando i danni e assicurando che l'incendio non si propagasse ulteriormente. La situazione è stata risolta senza ulteriori incidenti, e la viabilità è stata ripristinata nel più breve tempo possibile.

Un'intensa operazione di spegnimento è stata condotta oggi dai Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, che sono intervenuti intorno alle 13:00 sulla SP 44, strada che conduce a Sassari, nei pressi dell'aeroporto. Un'autovettura è stata completamente avvolta dalle fiamme, causando preoccupazione e la pronta reazione delle squadre di emergenza. All'arrivo sul posto, i pompieri hanno immediatamente lavorato per estinguere il rogo e garantire la sicurezza dell'area.