Alghero: Microchippatura gratuita dei cani il 15 maggio 2024

Al momento dell'iscrizione, è richiesto fornire nome, cognome e numero di cellulare del proprietario. Il giorno dell'evento, l'accesso avverrà in ordine di arrivo e l'attività proseguirà fino a esaurimento dei cani prenotati. È importante arrivare puntuali, poiché non saranno attesi eventuali ritardatari. I partecipanti dovranno compilare un modulo di registrazione, disponibile anche in allegato, e possono portarlo già compilato per accelerare le procedure, lasciando in bianco solo le voci "categoria", "mantello" e "pelo". Alcune indicazioni importanti per i partecipanti includono: l'accettazione di cani anche da altri comuni, purché nell'area di competenza dell'ASL di Sassari; la necessità che gli animali non presentino pulci, zecche o altri parassiti; e l'obbligo per i cani aggressivi o di grossa taglia di indossare la museruola.





La microchippatura è un requisito legale in Sardegna per tutti i cani residenti o presenti nell'isola per più di 90 giorni. Essa deve essere effettuata entro 10 giorni dalla nascita dell'animale o dall'acquisizione del possesso. La mancata applicazione del microchip comporta sanzioni amministrative, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1 della Legge Regionale n. 21 del 1994. Questa iniziativa non solo aiuta a conformarsi alla legge, ma è anche un passo importante per la sicurezza dei nostri amici a quattro zampe, facilitando la loro identificazione in caso di smarrimento.

Il Comune di Alghero, in collaborazione con l'ASL di Sassari, ha organizzato una sessione di microchippatura gratuita per i cani. L'appuntamento è fissato per il prossimo 15 maggio 2024 nei locali comunali dei Giardini Martin Luther King, a partire dalle 9:15. Questa iniziativa rappresenta un'importante occasione per i proprietari di cani, permettendo di rispettare l'obbligo legale di iscrizione all'anagrafe canina attraverso l'applicazione del microchip. Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione. Gli interessati possono inviare una email a uno dei seguenti indirizzi: s.floris@comune.alghero.ss.it, c.deligios@comune.alghero.ss.it, o g.mariano@comune.alghero.ss.it. È possibile anche chiamare i numeri 079 9978 888, 079 9978 985, o 079 9978 672, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:30.