Inaugurata a Monza la mostra su SA DIE DE SA SARDIGNA con un occhio alle rivoluzioni europee

L'evento si pone l'obiettivo di fare luce non solo sulla rivoluzione sarda, ma anche su quella lombarda del 1848, offrendo un confronto tra le due sollevazioni che chiesero l'adesione al Regno di Sardegna in opposizione agli Austriaci. Nonostante la richiesta di un contributo regionale sia stata respinta perché il bando era rivolto solo ai comuni sardi, il circolo non si è dato per vinto: "Siamo figli di un Dio minore... pazienza", ha commentato con spirito battagliero Salvatore Carta, presidente del Circolo. Durante l'inaugurazione, sono state ricordate le celebrazioni ufficiali in Sardegna, con interventi della Presidente della Regione, Alessandra Todde, e del Presidente del Consiglio Regionale, Piero Comandini, che hanno omaggiato la memoria dei rivoluzionari sardi. Il Circolo Culturale, con orgoglio, promuove anche il recupero della storia e dei monumenti sardi, proponendo un'iniziativa per finanziare la Casa della Memoria a Bono, tramite un contributo di 2 euro da ogni turista che visita la Sardegna.





L'agenda del Circolo non si ferma qui: il prossimo appuntamento è per sabato 11 maggio, con l'inaugurazione della mostra itinerante "Miniere e Paesaggi della Sardegna" nella prestigiosa Biblioteca San Gerardo nel centro di Monza. "SASPETTAUSU IN MEDASA. Vi aspettiamo numerosi", conclude Salvatore Carta, estendendo un invito caloroso a partecipare all'evento.

A Monza, al Centro Civico di San Rocco, si è svolta l'inaugurazione della mostra dedicata a SA DIE DE SA SARDIGNA, evento celebrativo dei moti rivoluzionari sardi del 28 aprile 1794. Il taglio del nastro è stato affidato a Pietro Zonca, consigliere comunale e già presidente del quartiere, affiancato dai soci del Circolo Culturale Sardegna di Monza Concorezzo e Vimercate, tra cui Maria Aresti, Mariano Pelliccia, Peppino Mureddu e la moglie Grazietta. La mostra, che ha già toccato la Casa del Volontariato di Monza e il centro Civico di Cederna, troverà spazio a San Rocco fino al 23 maggio 2024.