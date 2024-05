Arrestato a Dorgali: Romeno picchia e tenta di strangolare la compagna

La vittima ha trovato il coraggio di chiamare il 113 dopo aver subito l'ennesima aggressione, culminata in atti di violenza estrema da parte del compagno. Durante l'intervento, l'uomo ha mostrato una forte resistenza, aggredendo gli agenti e aggravando così la sua posizione davanti alla legge. La donna, nel corso della sua testimonianza, ha rivelato che le violenze, sia verbali che fisiche, erano una costante da anni, ma solo dopo l'ultimo drammatico episodio ha deciso di rivolgersi alle autorità. Il caso solleva ancora una volta il velo su drammi domestici spesso taciuti, sfociati in questa circostanza in un'azione risolutiva da parte delle forze dell'ordine, che hanno sottratto una vittima dal ciclo della violenza.

In una casa di campagna a Iloghe, nel territorio di Dorgali, si consuma una vicenda di violenza domestica che vede protagonista un cittadino romeno di 53 anni. Gli agenti della Squadra mobile di Nuoro hanno messo fine a un incubo che perdurava da anni: l'uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La scena che si è presentata davanti agli occhi degli agenti era quella di una donna, anch'essa romena di 56 anni, con chiare ecchimosi al collo, segni di un recente tentativo di strangolamento.