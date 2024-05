Sapore di primavera: l'8ª edizione della sagra della fragola a Sa Segada

Si inizia sabato 4 maggio con l'apertura delle mostre, tra cui quella degli attrezzi agricoli storici e degli animali della fattoria, nonché esposizioni fotografiche e di quadri degli artisti locali Mario Mulas e Cici Peis. Per gli appassionati di motori, è previsto un raduno di auto storiche organizzato dal gruppo Friday Car Meet. I bambini potranno divertirsi con il "battesimo della sella", offerto dall'associazione T.E.S.A e dal maneggio "Il Grifone". I visitatori potranno godere di una varietà di stand gastronomici che saranno disponibili per tutta la giornata, offrendo un assaggio delle specialità locali e tradizionali.





Il pomeriggio sarà animato da una sfilata di bambini e da esibizioni sportive, mentre la serata vedrà esibizioni musicali dal vivo. Domenica 5 maggio inizia con una messa e l'inaugurazione ufficiale della sagra alla presenza delle autorità civili e religiose. Il programma continua con un convegno sul futuro delle fragole della Nurra, altre attività sportive e giochi per i più piccoli. Uno dei momenti clou sarà l'esibizione di ballo nel tardo pomeriggio, seguita da intrattenimento musicale serale, che garantirà una conclusione spettacolare dell'evento. L'evento offre anche la possibilità di pranzare sul posto, permettendo ai partecipanti di godere della cucina locale immersi in un'atmosfera festosa. La sagra non è solo un omaggio alla fragola, ma anche una vetrina dell'eredità culturale e agricola di Alghero.

La Sagra della Fragola di Sa Segada, Alghero, giunge alla sua ottava edizione nei giorni 4 e 5 maggio 2024. Questo evento annuale, che celebra l'arrivo della stagione delle fragole, è un appuntamento atteso da residenti e turisti, offrendo un variegato programma che spazia dal divertimento gastronomico a quello culturale e sportivo. Quest'anno, la festa si estenderà su due giorni pieni di attività.