Siniscola: Carabiniere fuori servizio sventa furto in abitazione

Grazie a un'efficace coordinazione con gli altri membri del NOR-Aliquota Operativa della Compagnia di Siniscola, che hanno mantenuto un costante collegamento radio con il collega, il sospetto è stato rapidamente intercettato e bloccato prima che potesse allontanarsi ulteriormente. Al momento dell'arresto, l'uomo è stato trovato in possesso di utensili adatti all'effrazione, il che ha consolidato il quadro accusatorio nei suoi confronti. Successivamente, il giudice ha convalidato l'arresto e ha deciso per la scarcerazione del giovane, imponendogli l'obbligo di dimora a Siniscola.





Questo obbligo costringerà l'indagato a rimanere nel territorio del comune fino a quando non verranno definite ulteriori disposizioni giudiziarie. Attualmente, il procedimento penale è ancora nelle fasi preliminari e potrebbero emergere nuovi elementi investigativi che potrebbero influenzare la situazione dell'indagato, anche a suo favore. L'episodio mette in luce non solo la prontezza e il coraggio del Carabiniere intervenuto, ma anche l'importanza della vigilanza e della collaborazione civica per garantire la sicurezza della comunità.

A Siniscola, un tentativo di furto in abitazione è stato sventato il 25 aprile grazie all'intervento deciso di un Carabiniere non in servizio, che ha agito efficacemente per arrestare un giovane di 29 anni sorpreso a svaligiare un appartamento. L'episodio si è verificato in pieno giorno, quando il militare, avvisato dai vicini preoccupati, si è recato presso l'abitazione in questione. In borghese e senza esitare, il Carabiniere ha osservato l'indagato all'interno dell'appartamento e ha monitorato le sue mosse fino a quando il malintenzionato, accorgendosi del rientro dei proprietari, ha tentato di fuggire. La fuga del 29enne è stata però breve.