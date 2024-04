Weekend di interventi sulla Statale 131: Polizia in azione tra ciclisti ubriachi e cani disorientati

Nella stessa giornata, un altro intervento ha riguardato un ciclista in stato di ebbrezza che è stato segnalato da numerosi automobilisti al Numero unico di emergenza 112. Gli operatori della Polizia Stradale hanno rintracciato l'uomo intorno al km 84, in una zona dove il transito di biciclette è tassativamente vietato. Al momento del loro arrivo, il ciclista stava tentando di scavalcare il guardrail, un gesto estremamente pericoloso che ha richiesto un intervento immediato per garantire la sua sicurezza. Una volta messo in sicurezza, l'uomo è stato sanzionato per le numerose violazioni e accompagnato a casa. Il fine settimana ha visto anche il salvataggio di una giovane donna in stato confusionale che camminava a piedi sulla stessa superstrada, a pochi chilometri di distanza dall'intervento precedente.





Gli agenti hanno prontamente agito per metterla al sicuro, e successivamente hanno chiamato i soccorsi medici che l'hanno trasportata al pronto soccorso. Inoltre, la Polizia ha rintracciato e informato i familiari della donna, che sono stati guidati sul luogo dell'intervento. Questi episodi rafforzano l'importanza del lavoro delle forze dell'ordine sulla Statale 131, una delle arterie principali della Sardegna, dove la vigilanza e la prontezza di intervento sono essenziali per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

La Statale 131 "Carlo Felice" è stata teatro di numerosi interventi da parte della Polizia Stradale di Oristano nel corso dell'ultimo fine settimana, segnato da episodi che hanno richiesto prontezza e determinazione da parte delle forze dell'ordine per prevenire gravi conseguenze. Sabato mattina, 27 aprile, una pattuglia ha dovuto intervenire per un cane di razza pitbull che vagava disorientato intorno al km 90 della superstrada. L'animale, visibilmente spaesato e in pericolo, ha catalizzato l'attenzione degli agenti, che hanno prontamente bloccato il traffico per metterlo in sicurezza. L'intervento tempestivo ha impedito che il cane, attraversando la carreggiata, potesse causare incidenti a sé stesso e agli automobilisti. Dopo averlo tranquillizzato, il pitbull è stato affidato alle cure di una guardia zoofila.