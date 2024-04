Primo maggio: Celebrazione del lavoro e riflessione sul "Capitale Umano"

Fabio Mereu, Presidente di Confartigianato Sardegna, coglie l'occasione per riflettere su cosa significhi realmente lavorare con "orgoglio e passione", soprattutto nell'ambito dell'artigianato, un settore che rappresenta una fetta significativa dell'economia isolana. Mereu esalta il valore intrinseco del lavoro, specie quello artigiano, che si distingue per la sua capacità di incarnare la dignità e l'etica del fare. "Il Primo Maggio è la giornata dedicata a quanti ogni giorno, con orgoglio, mettono il meglio di sé in quello che fanno, per farlo al meglio. Tra questi ci sono le imprenditrici e gli imprenditori artigiani della Sardegna con le addette e gli addetti," afferma Mereu. Questo settore, secondo il Presidente, si muove con la determinazione di contribuire allo sviluppo armonico del sistema economico e sociale dell'isola, puntando su un lavoro che sia "dignitoso, sicuro, stabile, pulito e, soprattutto, inclusivo." La visione di Mereu non si ferma alla mera celebrazione retorica.





Il suo commento suggerisce una profonda consapevolezza della responsabilità sociale che le imprese artigiane portano: "Nelle nostre aziende, di piccole o grandi dimensioni, ogni individuo si sente coinvolto come parte integrante di una grande famiglia, soprattutto grazie alla stretta relazione quotidiana con il datore di lavoro." Questa prospettiva mette in luce il legame tra l'impresa e la comunità, enfatizzando il ruolo dell'artigianato come promotore di un tessuto sociale coeso. Tuttavia, Mereu non ignora le sfide che il settore affronta, particolarmente in un periodo di trasformazione senza precedenti. "Se oggi può sembrare facile parlare di lavoro buono e di aspetti positivi, non dobbiamo mai dimenticare quanto il sistema produttivo, soprattutto quello che ha realtà di ridotte dimensioni, possa incontrare, al contrario, difficoltà e criticità di grandi dimensioni da risolvere," dichiara il Presidente. Questo riconoscimento delle difficoltà intrinseche all'attività imprenditoriale, soprattutto in ambito artigiano, pone l'accento sulla necessità di politiche di supporto più efficaci e meno burocratiche. Questo Primo Maggio, quindi, si preannuncia non solo come una festa, ma come un momento di riflessione collettiva sulla qualità del lavoro e sul futuro dell'artigianato in Sardegna. Mereu e Confartigianato Sardegna invitano a considerare il "capitale umano" non solo come una risorsa economica, ma come il cuore pulsante di un'industria che ha il potere di modellare il tessuto sociale e culturale dell'isola. L'obiettivo è chiaro: valorizzare ogni lavoratore e promuovere una cultura imprenditoriale che sia veramente inclusiva e sostenibile, per garantire che l'artigianato sardo non solo sopravviva ma prosperi nel panorama moderno.

Il Primo Maggio si avvicina, e con esso la tradizionale celebrazione del lavoro. Quest'anno, sotto i riflettori ci sono non solo le festività e i discorsi usuali, ma anche un concetto che sta guadagnando sempre più terreno nel dibattito pubblico e privato: il "capitale umano".