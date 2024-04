Conferenza "L'uomo, l'ambiente, la legalità" a Lo Quarter ad Alghero - 3 maggio 2024

Il Prof. Emmanuele Farris, botanico, descriverà le peculiarità delle erbe di Calabona, mentre l'urbanista Tiziana Costa discuterà i vantaggi che derivano dalla mancanza del Piano Urbanistico Comunale. Moderatrice dell'evento sarà Maria Antonietta Alivesi, che guiderà il dibattito e la discussione tra i relatori e il pubblico. L'evento è promosso da organizzazioni impegnate nella tutela dell'ambiente e del territorio, come Italia Nostra, Earth Gardening e LIPU. Questa conferenza rappresenta un'occasione importante per i cittadini di Alghero di approfondire le tematiche di sviluppo sostenibile e conservazione, e di riflettere sulle trasformazioni in atto che minacciano l'identità e l'integrità del loro territorio.

In una serata di riflessione e dibattito, il 3 maggio 2024 dalle ore 18:00 alle 20:00, la Sala Convegni Lu Quarter di Alghero ospiterà la conferenza "L'uomo, l'ambiente, la legalità". L'evento vedrà la partecipazione di esperti in vari campi, che discuteranno delle sfide e delle problematiche relative all'urbanizzazione e alla conservazione del patrimonio naturale di Alghero. La Dott.ssa Paola Corredu parlerà dell'equilibrio tra paesaggio e urbanizzazione, sottolineando come questo influenzi la qualità della vita nelle comunità. Il Geologo Dott. Giovanni Tiloca esplorerà la geomorfologia costiera di Alghero, presentando uno studio sul caso di Calabona.