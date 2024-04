Incidente sulla 131: auto si ribalta, donna ferita trasportata in ospedale

Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente: la donna, passeggera del veicolo, ha riportato ferite tali da richiedere il trasporto in codice giallo all'Ospedale San Francesco di Nuoro per ulteriori accertamenti. L'uomo, presumibilmente il conducente, non ha subito ferite gravi. A seguito dell'incidente, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del veicolo. Sul posto è intervenuto anche il personale dei Vigili del Fuoco di Nuoro per assistere nelle operazioni di recupero e sicurezza.

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18:30, si è verificato un incidente stradale lungo la strada statale 131, direzione Nuoro, al chilometro 59. Una coppia a bordo di un'auto, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo, ribaltandosi sulla carreggiata.