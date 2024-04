Incidente stradale sulla Sulcitana: due feriti e traffico interrotto

Gli automobilisti sono stati invitati a cercare percorsi alternativi e a seguire le indicazioni delle forze dell'ordine presenti sul posto. Le indagini sono ancora in corso e ulteriori dettagli saranno resi noti non appena disponibili. Nel frattempo, si raccomanda prudenza e attenzione nell'area interessata. Le squadre di emergenza, incluse le ambulanze del 118, la Polizia Locale e il personale dell'Anas, sono intervenute prontamente sul luogo dell'incidente. I due feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale più vicino per ricevere le cure necessarie. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e per facilitare i rilievi da parte delle autorità competenti al fine di chiarire la dinamica dell'incidente.

Un grave incidente si è verificato lungo la strada statale Sulcitana, al chilometro 22.700, direzione Sarroch, causando due feriti e l'interruzione del traffico. L'incidente ha coinvolto un autocarro e una Ford Fiesta per cause che sono ancora in fase di accertamento.