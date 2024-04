Malore fatale in Via Rosselli ad Alghero nonostante l'intervento dell'elicottero Areus





Nonostante l'intervento immediato dell'unità di rianimazione dell'elicottero Areus, non è stato possibile salvargli la vita. Attualmente, le circostanze specifiche dell'evento sono sotto indagine, e non sono coinvolti altri individui. Le autorità sanitarie stanno lavorando per fornire dettagli più completi sull'accaduto.

Una tragica emergenza medica si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi in Via Rosselli, ad Alghero. Salvatore Oggianu di 70 anni è stato colpito da un infarto.