Sardegna: L'ambiente naturale sotto pressione dall'espansione eolica

Le richieste di connessione per l'installazione di impianti di energie rinnovabili hanno superato di nove volte l'obiettivo regionale per il 2030, dimostrando una pressione insostenibile sul paesaggio naturale dell'isola. In risposta a questa crescente minaccia, la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha proposto una moratoria. Un disegno di legge è attualmente in discussione e mira a bloccare la realizzazione di nuovi impianti eolici e fotovoltaici che comprometterebbero il paesaggio e il suolo. Questa misura legislativa, che verrà esaminata dalla Giunta regionale, rappresenta un tentativo di equilibrare la transizione ecologica con la protezione dei valori ambientali e paesaggistici della Sardegna. La posizione dell'assessorato all'Ambiente sottolinea l'importanza di una gestione attenta e rispettosa del territorio, in contrasto con lo sviluppo indiscriminato che ha caratterizzato le recenti proposte di espansione delle energie rinnovabili. La moratoria, se approvata, segnerà un passo significativo verso il contenimento della speculazione e la preservazione dell'identità naturale della Sardegna. Questo momento cruciale nella politica ambientale sarda sarà determinante non solo per la salvaguardia del paesaggio locale ma anche per il futuro della transizione energetica dell'isola, che deve essere gestita con una visione a lungo termine che concili ambiente e innovazione.

In Sardegna, precisamente a Florinas, si prospetta un futuro di trasformazione radicale del paesaggio a causa dell'imminente installazione di un parco eolico proposto da Edison. Il progetto, che prevede l'installazione di otto aerogeneratori ciascuno con una potenza di 6 MW, solleva significative preoccupazioni ambientali. Con altezze che raggiungono i 200 metri, questi colossi di acciaio si annunciano come una minaccia per l'integrità dell'ambiente naturale dell'isola. Il 4 aprile, l'assessorato all'Ambiente della Regione Sardegna ha espresso una posizione decisa, rivelando le implicazioni di un simile sviluppo industriale sul delicato ecosistema locale. Il documento, firmato dal direttore generale Delfina Spiga, sottolinea il fenomeno di "effetto cumulo", indicando un sovraccarico delle capacità naturali dell'area che supera di gran lunga i limiti sostenibili. La situazione a Florinas è solo un esempio di una problematica più ampia che affligge tutta la Sardegna.