Conclusi i lavori di messa in sicurezza a Sassari: Residenti di via Colombo tornano a casa





I lavori hanno incluso l'uso di malte altamente performanti arricchite di fibre e componenti tecnologiche avanzate, che hanno permesso di raggiungere rapidamente capacità portanti superiori rispetto ai tradizionali cementi armati, che generalmente necessitano di tempi più lunghi per il consolidamento. Ora, l'attenzione si sposterà sulle opere definitive di consolidamento dei pilastri e dei solai originali, come prevede l'ordinanza, con un termine fissato a 60 giorni per il completamento.





L'assessore Piu ha inoltre specificato che l'intervento in via Colombo rappresenta una delle tante opere di ripristino di emergenza previste dalla regione. "Ma sto predisponendo una delibera da 27 milioni di euro per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dedicati all’edilizia residenziale pubblica", aggiunge Piu, sottolineando l'impegno continuo nella tutela e nel miglioramento delle condizioni abitative pubbliche. Con la rapida conclusione dei lavori di emergenza, la comunità di via Colombo può finalmente guardare avanti, con la certezza di abitare in un ambiente più sicuro e stabilmente consolidato.

A Sassari, le opere di consolidamento dello stabile di via Colombo sono state ultimate, permettendo il rientro sicuro dei residenti nei loro appartamenti. L'intervento, che ha incluso l'installazione di nuovi pilastri in acciaio e il puntellamento dei solai, è stato completato rispettando scrupolosamente i termini dell'ordinanza che imponeva un limite massimo di 30 giorni per la messa in sicurezza. Questo intervento ha permesso alle 21 persone evacuate di tornare nei 12 appartamenti del complesso, di cui nove appartengono a AREA e tre sono di proprietà privata. "Siamo soddisfatti – commenta l’assessore regionale ai lavori pubblici Antonio Piu – nel giro di pochi giorni, grazie al lavoro dell’assessorato, di AREA e di tutti i soggetti coinvolti, abbiamo mantenuto la promessa alle persone evacuate e oggi, dopo soli 8 giorni, possono rientrare nei rispettivi alloggi."