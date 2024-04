Cronaca Incidente questa mattina a Selargius lungo la statale 554, all'incrocio con via Torrente.

Incidente questa mattina a Selargius lungo la statale 554, all'incrocio con via Torrente. Un camion della nettezza urbana e un’auto si sono scontrate, con il mezzo pesante che si è ribaltato su un lato. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Cagliari che hanno estratto dalle lamiere i due conducenti, un uomo del 1959 e una donna del 1984. Sono stati soccorsi e trasportati dal 118 in ospedale in codice rosso. La dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire. Ormai è un dato di fatto, le strade sarde non sono sicure. Ogni giorno si verificano incidenti spesso mortali. Le cause sono spesso l'altà velocità, la distrazione dei conducenti, guida in stato di ebrezza. La strada statale 554 è quasi ogni giorno teatro di incidenti più o meno gravi. Realizzata tra il 1960 e il 1970 ha due corsie per senso di marcia. Ha subito diversi interventi di manutenzione e di rimozione di incroci a raso che non sono stati però sufficienti ad evitare che quasi ogni giorno si verifichi uno scontro tra auto creando disagi a tutta la circolazione dell' hinterland cagliaritano.