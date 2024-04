La lotta contro le infezioni ospedaliere attraverso il lavaggio delle mani

L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra la Direzione medica di presidio, igiene e infezioni ospedaliere e il Gruppo di lavoro "Igiene mani" del Comitato delle infezioni correlate all'assistenza (Cica), e ha incluso anche medici in formazione della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell'Uniss. Durante il progetto, sono state condotte attività di formazione e sensibilizzazione rivolte a pazienti, visitatori e operatori sanitari, con l'obiettivo di promuovere una cultura dell'igiene delle mani efficace e consapevole. Gli operatori hanno sottoposto ai degenti un questionario anonimo per valutare la loro percezione e esperienza relativa all'igiene delle mani, mentre sono state effettuate verifiche sulla adesione alle procedure di lavaggio delle mani tra il personale sanitario. Il professor Paolo Castiglia, direttore della Direzione medica di Presidio e presidente del Cica, ha evidenziato l'importanza vitale del lavaggio delle mani nell'ospedale, non solo per la sicurezza del paziente ma anche come momento cruciale di educazione sanitaria per tutti i visitatori.





La dottoressa Grazia Maria Deriu, coordinatrice del Gruppo di lavoro Igiene mani, ha sottolineato le specifiche azioni di igiene raccomandate per i pazienti, inclusi momenti critici come prima e dopo aver toccato bocca, naso, ferite e dispositivi medici. Parallelamente al progetto, sono state sviluppate due campagne comunicative: "Triplo Zero" per gli operatori sanitari, che sottolinea l'importanza di evitare monili, smalti e accessori non conformi alla divisa, e "Tre volte Sì!" per i piccoli pazienti della Pediatria, che incoraggia i bambini e i loro familiari a impegnarsi attivamente nell'igiene delle mani. L'iniziativa ha visto anche il coinvolgimento di personale educativo e dell'Associazione Happyclown Sassari, con attività ludico-didattiche volte a rendere l'igiene delle mani un tema accessibile e comprensibile anche per i più piccoli, utilizzando strumenti innovativi come il gel fluorescente per mostrare visivamente l'efficacia del lavaggio delle mani. Il Comitato per la lotta alle infezioni correlate all'assistenza (Cica) continua a svolgere un ruolo fondamentale nella prevenzione delle infezioni ospedaliere, guidando iniziative di formazione e sensibilizzazione per ridurre il rischio di infezioni e combattere la resistenza agli antimicrobici.

In vista della Giornata mondiale sull'Igiene delle Mani, l'AOU di Sassari si appresta a presentare i risultati incoraggianti di un innovativo progetto pilota focalizzato sull'importanza del lavaggio delle mani come misura preventiva contro le infezioni ospedaliere. L'evento di presentazione si terrà lunedì 6 maggio, dalle 9 alle 13, nella sala riunioni al settimo piano del Santissima Annunziata. Il progetto, avviato a gennaio di quest'anno, ha coinvolto i reparti di Ematologia, Traumatologia e Ortopedia, Terapia intensiva neonatale e Pediatria.