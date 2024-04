"Quando c'era la radio": Una serata speciale al Teatro Houdini per celebrare la storia radiofonica della Sardegna

Per l'occasione, il Teatro Houdini si trasformerà in una sala di trasmissione dal vivo, dove i tre conduttori storici del gazzettino sardo della Rai, Tino Petilli, Mario Faticoni e Giovanni Sanna, guideranno il pubblico attraverso un viaggio nostalgico e informativo. Ad arricchire ulteriormente la serata ci sarà l'intervento dei musicisti Bruno Massidda e Ninni Manca, che eseguiranno pezzi che hanno segnato l'epoca e continuano a essere testimoni della ricca tradizione culturale dell'isola.





L'ingresso all'evento sarà gratuito, ma è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata chiamando il numero 342 885 4743, dove Ginevra sarà disponibile per assistere con le prenotazioni e fornire ulteriori informazioni. Questo evento non solo offre un'occasione per celebrare un momento storico significativo della radiodiffusione sarda, ma rappresenta anche un'opportunità per le nuove generazioni di comprendere meglio il ruolo che la radio ha giocato e continua a giocare nella società. "Quando c'era la radio" è un'occasione per rivivere i giorni in cui la radio era il principale mezzo di comunicazione, un punto di incontro per la comunità e una fonte essenziale di informazione e intrattenimento.

Il Teatro Houdini ospiterà martedì 30 aprile alle 19:00 una serata celebrativa unica dedicata alla storia della radio in Sardegna, segnatamente alla storica trasmissione dell'armistizio durante la seconda guerra mondiale da Bortigali, un primato nazionale che ha visto la Sardegna pioniera in questo campo. L'evento, intitolato "Quando c'era la radio", promette di essere un tuffo nel passato con un programma che celebra gli anni d'oro della radiofonia.