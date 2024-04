Il Cagliari omaggia “Sa Die de sa Sardigna” con una maglia celebrativa.

La maglia, caratterizzata dall’effetto pixel (con cromaticità che richiamano l’opera di Giuseppe Sciuti “Entrata di Giovanni Maria Angioy a Sassari”) proposto anche nella parte laterale dei pantaloncini e nel retro dei calzettoni, ha nei tre testi in lingua sarda che compaiono in diversi punti della divisa da gioco i suoi elementi distintivi: il nome della festa, “Sa Die de sa Sardigna”, visibile in orizzontale nel retro della maglia e in verticale nel retro dei calzettoni; la data “Su 28 de Abrili” internamente nel girocollo; la frase “Nara Cixiri” internamente nella parte inferiore della maglia, a ribadire e ricordare la formula fonetica con la quale, secondo la leggenda, era facile individuare “lo straniero”. I Piemontesi venivano bloccati vedendosi formulata la richiesta “Nara cixiri” (trad.: pronuncia la parola “cece”), chi non riusciva a pronunciare bene questa parola (“cixiri” in sardo significa “cece”) non era “casteddaio” ed era quindi destinato a venire imbarcato e allontanato.





Il 28 aprile 1794 entrò nella storia come “Sa Die de s’aciapa” (trad. “Giornata della cattura”), quando i cittadini cagliaritani furono protagonisti della cacciata dei piemontesi nel culmine di quella che viene definita la “Sarda Rivolutzione” iniziata l’anno precedente e che sarebbe perdurata per un triennio con episodi fino al 1812. Quei moti furono emblema del valore e della dignità del popolo sardo, esaltati dal coraggio, dal sacrificio e dalla resistenza dei nostri antenati di fronte alle ingiustizie dei dominatori, i Savoia. I tumulti tra la borghesia sarda e i feudatari infatti non cessarono e proseguirono anche dopo il 28 aprile 1794. Il malcontento crebbe fino a quando, nella seconda metà del 1795, il numero di rivolte aumentò e la città di Sassari venne circondata. Il Vicerè sabaudo chiese a Giovanni Maria Angioy di riportare l’ordine nell’Isola ma questi, attraversando a cavallo l’Isola da Cagliari a Sassari, conobbe meglio i problemi e le istanze dei sardi e, paese dopo paese, riuscì a formare un gruppo sempre più nutrito, sposando definitivamente la causa del popolo e unendolo di fatto da sud a nord, fino ad essere accolto trionfalmente. Questo episodio è rappresentato nell’affresco di Sciuti, oggi presente nel salone delle assemblee del Palazzo della Provincia a Sassari. La maglia è realizzata in tessuto 100% poliestere riciclato, con filato sottoposto a trattamento 100% Wicking che garantisce maggiore traspirabilità e velocizza l’asciugatura.







Lo stemma del Cagliari Calcio è apposto in silicone sul fronte, sul lato e all’altezza del cuore. Il logo EYE Sport in silicone sul fronte, parte destra e sulla spalla sinistra. Sul fronte, in basso, a destra, è presente il tag NFC che consente di accedere al gioco online Eye Football League. Nel tergisudore la scritta “Su 28 de Abrili”, quella “Sa die de sa Sardigna” sul retro, nell’orlo interno la scritta “Nara Cixiri”. Stesse caratteristiche per gli short e i dettagli, con il sudore che viene immediatamente espulso agevolando l’evaporazione, evitando il ristagno e assicurando un’asciugatura rapida della pelle. Nel girovita con elastico è presente il logo 4 Mori stilizzato, lo stemma del Cagliari Calcio è in silicone sulla gamba destra, quello EYE Sport sulla gamba sinistra. Spacchetti laterali, lacci tondi per regolare la vestibilità del pantaloncino, ghette per la prima volta in innovativo tessuto Polispandex, filato di poliestere che unisce le qualità antibatteriche idrofobe del poliestere ad un filing in monocotone, che consente agli atleti una perfetta circolazione senza avere il senso di compressione data da una calza eccessivamente invasiva. EYE Sport e il Cagliari Calcio rispettano l’ambiente realizzando capi e confezioni in materiali ecocompatibili per un futuro più sostenibile. Il filato dei tessuti è prodotto dal riciclo di PET. Gli scarti derivanti dalla lavorazione vengono riutilizzati per fare l’imbottitura di simpatici cuscini con i colori e gli stili della tua squadra del cuore. La maglia è confezionata all’interno di un packaging ecologico realizzato in materiale compostabile e plastic-free. La Maglia Gara Special Edition è personalizzabile come di consueto con nome e numero del proprio giocatore preferito.

Un giorno cruciale per la storia della Sardegna, da 230 anni. In occasione della “Giornata del popolo sardo”, istituita dal Consiglio regionale della Sardegna con la Legge Regionale 14 settembre 1993, n. 44, il Cagliari Calcio ricorda gli avvenimenti della “Sarda Rivolutzione” (in italiano: “Moti rivoluzionari sardi” o “Vespri sardi”) presentando la “Maglia Gara Special Edition” realizzata dallo sponsor tecnico EYE Sport, che verrà indossata nella prossima partita da disputarsi in Sardegna, il 5 maggio contro il Lecce. Un’iniziativa in collaborazione con lo sponsor tecnico EYE Sport e che rientra anche nella partnership con l’Assessorato al turismo della Regione Sardegna, per onorare la storia della Sardegna e del suo popolo celebrandone l’identità culturale e l’unità in quel preciso momento storico.