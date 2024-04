Tragedia a Dorgali: Giovane motociclista perde la vita in un incidente

L'impatto devastante non ha lasciato scampo al giovane, che è morto sul colpo. Nonostante gli immediati tentativi di rianimazione effettuati dal personale del servizio di soccorso sanitario 118, non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Nuoro e i carabinieri, che hanno ora il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente. È stato inviato un rapporto all’autorità giudiziaria per approfondire le cause e le circostanze di questo tragico evento. La comunità di Dorgali è sconvolta da questa perdita improvvisa e drammatica.

Una tragica notizia ha colpito la comunità di Dorgali nel tardo pomeriggio di ieri. Un giovane motociclista di 19 anni è deceduto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 18:00 in via Enrico Fermi. Il ragazzo era alla guida della sua moto quando si è scontrato frontalmente con un'auto.