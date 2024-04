Confesercenti chiede un confronto aperto sui piani di utilizzo del suolo Pubblico a Alghero

"Guadiamo avanti, dopo aver scoperto che l'attuale primo cittadino, insieme ad una associazione di categoria, ha aperto un confronto a due, sulla possibilità di un'ulteriore proroga della concessione di suolo pubblico, senza coinvolgere né tantomeno considerare, le altre parti interessate, come se, la questione da affrontare, sia interesse esclusivo di alcuni e non di tutti," ha commentato la Confesercenti. Con le elezioni comunali in vista, Confesercenti si rivolge ai futuri candidati sindaco, invitandoli a partecipare a un dialogo aperto e pluralistico che possa riflettere le diverse esigenze della comunità, delle imprese e dei cittadini.





L'associazione sottolinea l'importanza di un nuovo regolamento per l'uso del suolo pubblico che consideri le esigenze di una città turistica e sia equo per tutti. La Confesercenti ha ribadito la propria disponibilità a collaborare con la politica, le altre associazioni e i cittadini per trovare soluzioni condivise che promuovano la coesione sociale e garantiscano un equilibrio tra le necessità commerciali e la fruibilità degli spazi pubblici da parte dei residenti e dei turisti. L'organizzazione spera che la prossima amministrazione comunale possa trarre vantaggio da un approccio più collaborativo e democratico, riconoscendo l'importanza di tutte le parti per lo sviluppo sostenibile e armonioso di Alghero.

La Confesercenti Nord Sardegna ha sollevato preoccupazioni riguardo alla gestione del suolo pubblico a Alghero, chiedendo un dibattito più inclusivo che coinvolga tutte le parti interessate. La critica nasce dopo aver appreso che l'attuale sindaco di Alghero, insieme a una singola associazione di categoria, ha iniziato discussioni bilaterali sull'estensione della concessione del suolo pubblico, decisione che non ha incluso altri attori rilevanti del settore. La federazione ha espresso il proprio disappunto per non essere stata coinvolta in questi colloqui, nonostante avesse già offerto la propria disponibilità a partecipare attivamente.