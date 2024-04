Il Sindaco di Sassari Campus al bilancio di fine mandato: "Meglio di me solo io"

Campus ha anche toccato il tema difficile della gestione dei parcheggi interrati, affrontando la problematica relazione con la concessionaria Saba e le dispute legali conseguenti. Si è espresso criticamente sui ritardi e sulle obiezioni sollevate dalla Regione riguardo ai piani urbanistici e commerciali, definendo le normative applicate obsolete. Nonostante le sfide, Campus ha riconosciuto il valore del personale comunale e ha affermato di aver sempre agito nell'interesse della città, indipendentemente dal desiderio di approvazione popolare, facendo riferimento ai sondaggi del City Monitor del Sole 24 Ore che lo hanno sempre collocato al di sopra del 52% di gradimento. Concludendo, ha ribadito il suo impegno come sindaco orientato al benessere della città e non alla ricerca dell'amore personale.

Il primo cittadino di Sassari, Campus, ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto sulla fine del suo mandato, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto. Rivendicando un successo personale e amministrativo, ha dichiarato: «Meglio di Campus ho fatto solo io, Campus». Con un tono di sfida, ha ricordato di non essere mai stato toccato da accuse, neanche anonime, e ha rimarcato l'efficacia della sua amministrazione nel reperire fondi significativi, ben oltre 153 milioni di euro, nonostante le difficoltà politiche incontrate, come l'esclusione dalla città metropolitana durante la giunta Pigliaru. Il sindaco Campus ha evidenziato i progressi realizzati in ambiti cruciali come l'informatizzazione dell'amministrazione comunale, gli investimenti nella manutenzione stradale e i progetti volti a ravvivare il centro storico e il quartiere di San Donato. Ha espresso il suo impegno contro il degrado, non senza polemiche, soprattutto per l'opera del Fosso della Noce, che ha suscitato le critiche di ex attivisti che lo hanno etichettato come "Attila".