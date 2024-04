Decesso di un paziente COVID dopo 613 giorni di positività, - un caso unico al mondo

L'uomo era ricoverato in un ospedale ad Amsterdam da quasi due anni, periodo durante il quale il virus ha subito molteplici mutazioni all'interno del suo organismo. Questo caso clinico eccezionale è stato presentato al congresso della European Society of Clinical Microbiology, tenutosi a Barcellona. Magda Vergouwe, la ricercatrice che ha riportato il caso, ha evidenziato come l'infezione persistente abbia generato un ceppo del virus altamente modificato, con più di 50 mutazioni genetiche.

Un uomo di 72 anni è deceduto dopo essere rimasto positivo al virus SARS-CoV-2 per oltre 600 giorni, stabilendo un record mondiale per la durata più lunga di positività continua al virus. Il paziente, che era sotto trattamento immunosoppressivo per un tumore al sangue, è morto a causa della sua condizione ematologica dopo numerosi ricoveri ospedalieri. Il caso è stato segnalato come il primo di questo tipo a livello globale.